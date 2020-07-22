Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый просит Кабинет Министров предоставить Администрации морских портов разрешение на принудительное поднятие танкера Delfi по упрощенной процедуре.

«20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера Делфи с побережья Одессы», - написал он в Facebook.

Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10-го августа.

По оценке Администрация морских портов Украины, сегодня у подрядной организации, привлеченной судовладельцем, нет достаточных сил и средств для успешного подъема «Делфи».

«Этой истории необходимо положить конец. Я считаю, что продолжать судовладельцу сроки ликвидации аварии - нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ», - заявил Куцый.

Согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно в следующих случаях:

1. Завершение срока проведения работ, установленного капитаном морского порта. Очередной срок истек 20 июля.

2. Если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходству. На комиссиях по чрезвычайным ситуациям Одесская областная государственная администрация неоднократно фиксировала обращения экологов по нефтяным пятнам и близкого расположения танкера к берегу.

Согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

«Мы уже не можем так долго ждать! Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий», - подчеркнул чиновник.

В связи с этим он обратился в Кабмин с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную.

«Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки. А после этого - взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца. Эта иллюстрация пренебрежительного отношения к одесситам, закону и природе - должна быть завершена. А нарушитель – наказан», - резюмировал глава ОГА.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.