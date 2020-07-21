21 июля Центральное антикоррупционное бюро (Польша) по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - Укравтодор) Славомиру Новаку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений о использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% «консультационных услуг», что составляло более 180 тыс. евро. В другом компания-победитель тендера Укравтодора должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн.

Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро. В обмен на это Новак обещал «не заметить» нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядщиц Укравтодора и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Пяти лицам вручено уведомление о подозрении:

и.о. председателя Укравтодора

двум гражданам Польши

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;

бывшей советнице и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.

Следствие устанавливает других лиц, предполагаемых участников преступной группы.