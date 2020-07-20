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В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын, сообщает Европейская правда.

«Гданьское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н. (Новака, - ред.), а также Дариуша С., бывшего командира JW «GROM» и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Подробнее вскоре!» - написал Жарын.

Как пишет Gazeta Wyborcza, Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой.

Прокуратура сообщает, что задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

В районной прокуратуре Варшавы Новаку угрожают 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор, пишет издание.

В октябре 2016 года Славомир Новак стал исполняющим обязанности главы Укравтодора и получил украинское гражданство.

В сентябре 2019 года НАПК объявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, утверждая, что он недооценил стоимость своего автомобиля и скрыл средства на банковских счетах.

Через две недели Славомир Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.

Позже Новак выиграл дело против НАПК в киевском суде.
ForUm

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