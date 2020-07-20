20 июля НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - Укравтодор), цель которой заключалась в получении неправомерной выгоды от представителей компаний в сфере дорожного хозяйства.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Это – первый в истории Украины случай, когда особо тяжкое коррупционное преступление раскрыто усилиями международной совместной следственной группы.

Сейчас на территории Польши задержаны трое граждан этой страны, в том числе бывший и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак. Всем им польские правоохранители сообщили о подозрении в пределах следственной группы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Республики Польша.

Решается вопрос о сообщении Новаку о подозрении и в Украине – в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины.

«Именно сейчас, по поручению польской стороны по соответствующим статьям УК Республики Польша прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро вручают на территории Украины подозрение ряду лиц, в частности, относительно участия в преступной группе, требований и получения неправомерной выгоды, а также легализации средств, полученных преступным образом. Уже сообщено о подозрении гражданину третьей страны – в предоставлении неправомерной выгоды», - сообщил и.о. руководителя САП Максим Грищук.

Правоохранители принимают меры для установления других участников, причастных к совершению уголовного преступления.

Следствие установило, что упомянутая преступная группа действовала на протяжении 2016-2019 гг. В ее состав бывший руководитель Укравтодора привлек ранее знакомых ему лиц, как граждан Украины, так и Польши.

Следствие установило ряд эпизодов, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководящим составом Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений о использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро.

Сложность расследования заключалась в том, что бывший руководитель Укравтодора использовал свое служебное положение в Украине и выражал просьбу о получении неправомерной выгоды, а сам факт ее получения происходил на территории Польши. При этом принимались максимальные меры для маскировки преступлений и незаконного происхождения средств: неправомерная выгода предоставлялась путем создания на территории Польши компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур Укравтодора. Руководителями таких компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю Укравтодора лица.

В отдельных случаях созданные на территории Польши компании должны были быть выкуплены участниками тендерных процедур Укравтодора у подконтрольных бывшему чиновнику лиц за суммы, которые в сотни раз превышали их уставный капитал.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2019 года. После того как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры Варшавы. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.