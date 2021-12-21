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Окружная прокуратура Варшавы завершила расследование в соответствующем уголовном производстве и направила обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака и других лиц в суд, сообщает пресс-служба САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, в составе совместной следственной группы с Окружной прокуратурой Варшавы и Центральным антикоррупционным бюро Республики Польша осуществлялось документирование противоправной деятельности бывшего исполняющего обязанности руководителя Укравтодора.

В рамках расследования разоблачены факты получения бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды за совершение действий в интересах хозяйствующих субъектов, принимавших участие в тендерных процедурах.

Правоохранительные органы Украины и Республики Польша совместно приняли меры для собрания надлежащей доказательной базы в отношении фигурантов неправомерных действий.

Как следствие, в июле 2020 года обоими государствами проведена спецоперация по задержанию бывшего руководителя Укравтодора и его соучастников на территории  Польши.

В дальнейшем должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины и по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Польша.

Относительно подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Одновременно на территории Украины и Республики Польша инициировано привлечение к уголовной ответственности других лиц, которые предоставляли неправомерную выгоду, а также являлись пособниками в ее получении.

После выполнения необходимых следственных (розыскных) действий на территории Украины уголовное производство по бывшему главе Укравтодора было передано в порядке перенятия в компетентные органы Республики Польша, в связи с невозможностью экстрадиции последнего в Украину.

 

При этом в Украине в настоящее время также завершено расследование бенефициарного владельца одного из субъектов хозяйствования, который подозревается по ч. 4 ст. 369 УК Украины в предоставлении неправомерной выгоды бывшему руководителю Укравтодора и соответствующему юридическому лицу. В настоящее время сторона защиты ознакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос об направлении обвинительного акта в суд.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака. 

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.
ForUm

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