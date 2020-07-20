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НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Об этом сообщается на странице бюро в  Facebook.

«Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации», - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель Укравтодора Славомир Новак.
ForUm

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