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Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян пожелал экс-руководителю «Укравтодора» Славомиру Новаку доказать свою невиновность и поблагодарил от имени украинских граждан за создание рабочих мест.

«Желаю господину Новаку доказать свою полную невиновность и хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создания десятков тысяч новых рабочих мест, восстановления тысячи километров дорог!» - написал он в Facebook.  

Омелян напомнил, что Новак является близким соратником политического оппонента Дональда Туска – Анджея Дуды, который недавно победил во втором туре президентских выборов в Польше с разрывом в 2%.

«За время работы министром инфраструктуры Украины я работал с двумя гражданами Польши: Славомиром Новаком и Войцехом Балчуном. Для меня является странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты «работы» господина Балчуна», - отметил он.

Напомним, сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.
ForUm

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