НАБУ и САП сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - «Укравтодор») неправомерной выгоды.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, действия лица квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически предоставлял неправомерную выгоду как «абонентскую плату» руководству «Укравтодора» в обмен на проявление «лояльности» к его компаниям.

В общем, как установили НАБУ и САП, речь идет о 575 тыс. долл. США и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 гг.

Со своей стороны бывший глава «Укравтодора» способствовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев - Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта «панъевропейского коридора».

Кроме того, руководитель «Укравтодора» «не заметил» нарушение графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 млн евро штрафа.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с сентября 2019 года.

После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное бюро антикоррупционное Польши, в ноябре 2019 создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши - работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшаву. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Летом 2020 года в результате совместной операции проведенной детективами НАБУ с представителями Центрального антикоррупционного бюро Республики Польша разоблачена преступная группа во главе с бывшим и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В январе 2021 материалы уголовного производства в отношении Новака направлено для завершения досудебного расследования в Польшу, поскольку он является гражданином этого государства.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.