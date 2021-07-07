Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против бывшего главы Укравтодора, тогдашнего польского политика и министра Славомира Новака.

Украинка задержана в среду утром в Варшаве, передает Укринформ со ссылкой на СBA.

«Функционеры гданьского отдела СBA задержали сегодня утром очередную личность по делу против бывшего министра транспорта Славомира Н. Действия проводились в Варшаве. На этот раз по делу была задержана гражданка Украины», - сообщает польская спецслужба.

Как отмечается, после завершения процессуальных действий женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение, в частности в отмывании денег.

CBA информирует, что это очередные действия в деле о деятельности организованной преступной группировки, которая, по версии следствия, была создана и управлялась Славомиром Н. До этого времени обвинение выдвинуто 15 лицам. Подозреваемые обвиняются в деятельности в рамках ОПГ, отмывании грязных денег, вымогательстве и получении материальных благ.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.