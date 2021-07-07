также в разделеОбщество
В СНБО не исключают закрытие «Интера» из-за санкций против Фирташа 22
Радуцкий: Антитела к коронавирусу есть у трети украинцев 15
Блогерша из Харькова инсценировала свое похищение и попала в СИЗО 11
В Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19 23
Вчера в зоне ООС сохранялся режим тишины 11
6 июля. Картина дня 22
Обманули на миллион: в Харькове ликвидировали мошеннический call-центр 23
К вакцинации от COVID-19 в Украине присоединились 90 частных медучреждений 15
За год число верующих ПЦУ увеличилось на 10% 19
В Украине студентов-медиков и интернов привлекут к вакцинации 16
В Беларуси отпустили задержанного силовиками украинца 11
Эксперты: Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле 14
Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора «Мыстецкого арсенала» 11
Минфин проверил всех получателей субсидий 36
Во Львове демонтировали советский Монумент славы 155
Украинцам советуют как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса 25
Украина опустилась в мировом рейтинге паспортов 22
Американская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма 36

Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши задержало гражданку Украины по обвинению в отмывании денег в рамках уголовного дела против бывшего главы Укравтодора, тогдашнего польского политика и министра Славомира Новака.

Украинка задержана в среду утром в Варшаве, передает Укринформ со ссылкой на СBA.

«Функционеры гданьского отдела СBA задержали сегодня утром очередную личность по делу против бывшего министра транспорта Славомира Н. Действия проводились в Варшаве. На этот раз по делу была задержана гражданка Украины», - сообщает польская спецслужба.

Как отмечается, после завершения процессуальных действий женщину перевезли в окружную прокуратуру в Варшаве, где ей предъявили обвинение, в частности в отмывании денег.

CBA информирует, что это очередные действия в деле о деятельности организованной преступной группировки, которая, по версии следствия, была создана и управлялась Славомиром Н. До этого времени обвинение выдвинуто 15 лицам. Подозреваемые обвиняются в деятельности в рамках ОПГ, отмывании грязных денег, вымогательстве и получении материальных благ.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака. 

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги