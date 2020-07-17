С временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело, сообщил пресс-центр штаба ООС.
«После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ «Марьинка» на подконтрольную правительству Украины было передано тело человека. Подтверждений того, что это – военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет», - сообщили в штабе.
Сейчас продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.
Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.
Российские оккупанты третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.
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