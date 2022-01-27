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Россия и так предоставляет оружие незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, следовательно, заявления ее политиков о вооружении следует воспринимать как давление, считает представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода, комментируя обращение российской правящей партии «Единая Россия» о поставках военной продукции боевикам на Донбассе.

 «Мы же с вами прекрасно понимаем, что Россия и так их постоянно вооружает. Буквально сегодня СБУ обнаружила очередную партию доказательств, что там уже новое российское оружие», – отметил он.

Следовательно, Гармаш расценил призывы российской партии как попытку «поднять ставки».

 «Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Русское оружие туда шло и будет уходить. То, что открыто призывают, тем более чиновники «Единой России» – это направлено именно на психологическое давление, на повышение ставок, скажем так», – считает представитель Донецкой области в украинской делегации.

Он уточнил, что речь идет о психологическом давлении «и на Запад, и на Украину».

Глава фракции партии «Единая Россия» в российской Государственной думе Владимир Васильев заявил 26 января, что его политическая сила инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставку военной продукции группировкам «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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