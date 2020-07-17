Верховная Рада Украины приняла постановление о заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе (№3736).

Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 306 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением предусматривается утвердить соответствующее заявление ВР и поручить председателю ВР обеспечить безотлагательное направление текста Заявления в парламенты иностранных государств и международные парламентские организации.

Так, Верховная Рада призывает демократические страны мира не признавать результаты конституционного референдума Российской Федерации в части незаконного голосования на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, а также в части голосования граждан Украины - жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях с незаконно выданными паспортами гражданина Российской Федерации.

ВР также призывает членов парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций осудить проведение незаконного общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, а также привлечение к голосованию жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях с незаконно выданными паспортами гражданина Российской Федерации.

Кроме того, украинский парламент призывает демократические страны мира к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, после всенародного «голосования», которое состоялось с 25 июня до 1 июля, президент России Владимир Путин 4 июля подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ. Одна из поправок позволяет Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах.

За объявление Владимира Путина вечным российским президентом «проголосовали» 78% избирателей, против – 21%.