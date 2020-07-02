Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным ЦИК, «за» проголосовали 77,92% избирателей, «против» - 21,27%, сообщает Интерфакс.

ЦИК подведет предварительные итоги общероссийского голосования в информационном центре ЦИК в 12:00 в четверг.

Явка на голосовании предварительно составила 64,99%.

Окончательные данные по регионам еще на экранах информцентра не отображаются, однако, по предварительным данным, большинство во всех регионах отдали свои голоса «за», «против» - только Ненецкий автономный округ с 55,35%, «за» там проголосовали 43,7%.

Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Изначально президент РФ подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. Оно также проходило в течение шести дней до этой даты.