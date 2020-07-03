Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», они вступят в силу в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в тексте указа, Федеральной службе охраны (ФСО) поручено «обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что поправки в Конституции «вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа». «Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в Основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», - заявил он на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию: изменения одобрили 77,92% россиян, против выступили 21,27% участников голосования.

Путин инициировал внесение изменений в Конституцию в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Среди наиболее обсуждаемых изменений – приоритет российской конституции над международным правом и «обнуление» президентских сроков, которое в случае одобрения поправок позволит Путину еще дважды избираться на пост президента.

Изначально президент РФ подписал указ и назначил датой голосования 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. Оно также проходило в течение шести дней до этой даты.