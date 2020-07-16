Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта «слуги народа» Максима Бужанского об изменениях в части обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Об этом сообщает Громадське радіо.

По словам корреспондента, на акции собрались около тысячи человек. Многие участники пришли под флагами от Нацкорпуса, «Европейской Солидарности», ВО «Свобода», Самооборона Майдана, «Демократична сокира».

Акція під Верховною Радою



Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020

Перед Радой установили сцену, на которой выступают народные депутаты. Скандируют «Разом і до перемоги, не дамо наступати на українську мову», «Не подобається мова, — геть до Ростова».

Как сообщалось, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.