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В течение августа-октября текущего года государственный экзамен по украинскому языку, согласно постановлению КМУ «Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком» от 14 апреля 2021 №409, как в связи с назначением, так и по собственному желанию сдавали сотрудники Министерства образования и Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, успешно экзамен на уровень владения государственным языком уже сдали:

  • министр образования и науки Сергей Шкарлет;
  • 4 заместителя министра;
  • 2 генеральных директора директоратов Министерства;
  • главные специалисты структурных подразделений;
  • патронатная служба Министра и другие.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с 16 июля 2021 Национальной комиссией по стандартам государственного языка проводятся экзамены для определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат.
ForUm

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