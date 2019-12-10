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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии», - написал он в Facebook.

Бужанский убежден, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка  действующий закон не имеет, что «закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка».

«Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины», - заявил Бужанский.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко. 

 
ForUm

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