Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический перевод Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории, начиная с Х века.

«Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города», — рассказал Павел Гриценко.

На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенсом. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.

«Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя», — сказал эксперт.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу.