также в разделеОбщество
Со следующей недели Закарпатье перейдет в желтую зону карантина 7
РФ пригрозила Чехии ответом после задержания участника оккупации Крыма 9
Глава Бюро экономической безопасности рассказал, когда заработает БЭБ 8
В Минздраве рассказали, когда будет принято решение о ревакцинации от COVID-19 14
Разумков рассказал, как переносит очередное заболевание COVID-19 19
Минздрав: Новые карантинные нормы обеспечат возвращение к «доковидной жизни» 28
В Украине зафиксировано 3332 новых случаев COVID-19 24
Кабмин ввел новые карантинные ограничения 90
13 сентября. Картина дня 17
Фронтмена «Антитіл» викрили на «волонтерстві» у власну кишеню 106
В РФ хотят упростить жителям ОРДЛО переселение за Урал 494
Операция «поджог автомобиля». Как Гео Лерос и Арсен Аваков устроили провокацию против Зеленского 83
Бельгия передала Украине судно для мониторинга экологии морей 12
В Харькове планируют начать производство вакцины против COVID-19 38
СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью 11
Гео Лерос организовал поджог собственного автомобиля: видео 136
Неизвестные разместили в интернете 53 миллиона записей с личными данными украинцев 61
СБУ задержала бывшего командира боевиков из «Оплота» 48

Украинская письменность основана на кириллице много веков, и изменять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Теоретический перевод Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

Языковед обратил внимание на продолжительный временной термин использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории, начиная с Х века.

«Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с  Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили - посадники) в разные города», — рассказал Павел Гриценко.

На вопрос о том, почему в Украине нет смысла применять оба формата письменности, как, например, в Сербии, Гриценко ответил, что это будет нонсенсом. По его словам, параллельность пагубно скажется на традициях Украины.

«Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя», — сказал эксперт.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов поддерживает переход правописания с кириллицы на латиницу. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги