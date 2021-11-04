Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» названия населенных пунктов. Об этом он сказал в эфире «Украинского радио».

«Я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов», - сказал он.

Уполномоченный напомнил, что в соответствии с частью первой статьи 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются государственным языком.

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие», - отметил он. Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Креминь также напомнил, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 14.07.2021 № 1-р/2021 отметил, что украинский язык является неотделимым атрибутом Украинского государства наряду с Государственным Флагом Украины, Государственным гербом и Государственным гимном Украины и что «применение украинского язык должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо».

«В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, независимой государственности и национальной безопасности», - подчеркнул Уполномоченный.