На Старообуховской трассе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, сообщила пресс-служба полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило около 15:00.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с «Фольскваген», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель «Тойоты» и пассажир «Фольскваген» погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение.

На месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств смертельной ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 12 июля около 17:20 ДТП произошло на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Хюндай», среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

14 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Антона Желепу на 2 месяца без права внесения залога.