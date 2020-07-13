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Вчера, 12 июля, в Киеве в результате столкновения двух авто погибли 4 человека, среди которых двое детей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В 17:20 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Хюндай», среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

39-летнего водителя автомобиля «Мерседес» задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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