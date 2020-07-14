Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога Антона Желепу, устроившего ДТП на Столичном шоссе 12 июля, в результате которого погибли 4 члена семьи.

Об этом сообщает Украинская правда.

Судья Евгений Сидоров поддержал ходатайство прокурора. Сам Желепа на заседании суда отметил, что признает свою вину. Он сообщил, что отказался от услуг адвоката. Когда судья устанавливал личность подозреваемого, Желепа отметил, что официально нигде не трудоустроен, сказал, что женат и имеет троих детей.

Он также подтвердил, что ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

«Все, что говорит прокурор, - правда. Можно, я не буду ничего говорить», - сказал он.

Прокурор сказала журналистам, что Желепа сообщил следствию, что «ехал в магазин», но больше «ничего не помнит». У подозреваемого были взяты образцы на наличие наркотических веществ в организме, но результаты экспертизы пока не известны. На месте трагедии драгер показал 1,3 промилле алкоголя в крови Желепы.

Относительно автомобиля Mersedes, которым управлял подозреваемый, прокурор сообщила, что сейчас следствие проверяет две версии: что Желепа угнал авто и что владелец сам дал ему ключи.

По возрасту детей, ставших жертвами аварии, она уточнила, что погибла девочка 4 лет и мальчик 10 лет, еще один сын погибших в ДТП супругов - 14 лет - в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло 12 июля около 17:20 на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Хюндай», среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.