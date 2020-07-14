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Подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, вследствие которого погибли 4 человека, Антон Желепа 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Во время заседания прокурор Дарья Милюкова среди прочего отметила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание. Также он 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», - сообщила Максимец.

Подозреваемый свою вину не отрицал и отказался от адвоката.

Напомним, ДТП произошло 12 июля около 17:20 на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай». В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «Хюндай», среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика 2006 года рождения доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

14 июля Шевченковский районный суд Киева арестовал Антона Желепу на 2 месяца без права внесения залога.
ForUm

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