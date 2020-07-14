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Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок. Об этом сайту «Сегодня» рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», – отметил Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

«Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции», – добавляет главный санитарный врач столицы.

Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев, в том числе в Киеве - 112.
ForUm

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