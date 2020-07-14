Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей столицы, у которых подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 112 человек. Один больной умер. Всего коронавирус унес жизни 125 киевлян. На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Так, среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет и 4 девочки от 4 до 15 лет. А также 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет и двое мальчиков - 12 и 16 лет. Заболели в том числе и восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали девять больных, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2124 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 31, Деснянском - 21, Днепровском районе - 14 случаев. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!» - отметил Кличко.

Напомним, 12 июля в Киеве обнаружили заболевание коронавирусом у 56 человек.