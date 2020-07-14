По состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26205 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

Сейчас госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14434 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 441 пациент.

Заболевание было подтверждено у 3906 детей и 7499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.

40 337 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 813396 образцов и ИФА – 370053 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2148 (1562 выздоровели)

Волынская обл. - 3080 (1681 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1146 (1045 выздоровели)

Донецкая обл. - 765 (252 выздоровели)

Житомирская обл. - 1542 (1157 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4055 (1301 выздоровели)

Запорожская обл. - 622 (521 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3127 (1246 выздоровели)

Киев - 6350 (2124 выздоровели)

Киевская обл. - 3090 (1925 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (587 выздоровели)

Луганская обл. - 95 (73 выздоровели)

Львовская обл. - 7254 (1142 выздоровели)

Николаевская обл. - 487 (385 выздоровели)

Одесская обл. - 2258 (1030 выздоровели)

Полтавская обл. - 334 (299 выздоровели)

Ривненская обл. - 4740 (2905 выздоровели)

Сумская обл. - 341 (297 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2276 (1431 выздоровели)

Харьковская обл. - 2723 (1477 выздоровели)

Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 909 (770 выздоровели)

Черкасская обл. - 755 (602 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5184 (2864 выздоровели)

Черниговская обл. - 612 (292 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено быо 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев.