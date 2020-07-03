Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для паники на валютном рынке и скачка гривни в связи с решением главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку, сообщает УНИАН.

«В Украине все будет хорошо. Курс гривни будет стабильный, я не вижу никаких оснований для паники», - заявил Марченко в эфире одного из телеканалов.

Вместе с тем он отметил, что вчерашнее ослабление позиций гривни по отношению к доллару является нормальной реакцией рынка на неожиданное заявление главы НБУ подать в отставку. Министр финансов призвал украинцев «не переживать, так как все находится под контролем».

«Не должен зависеть от личности кого-либо курс страны. В меморандуме МВФ прописано то, что НБУ должен быть независимым институтом», - отметил глава Минфина. Вместе с тем Марченко отказался комментировать возможных кандидатов на пост главы НБУ, отметив, что это не его прерогатива.

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.