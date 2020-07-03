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После преодоления последствий наводнений в западных областях будут расследованы причины затопления. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Конечно, мы будем проводить расследование по результатам паводков. После того как предоставим помощь людям и ликвидируем последствия, необходимо будет разобраться и определить, какие были основные причины», - сказал Шмыгаль.

Он предположил, что миллиарды средств, которые выделялись за предыдущие периоды государством на берегоукрепление на Ивано-Франковщине, были или использованы неэффективно, или разворованы.

«Там были проблемы с ликвидацией последствий наводнений начиная с 2008 года ... Более 6000 объектов даже не были начаты, более 800 объектов не были завершены из-за непредоставления финансирования за этот период с 2008 года. Это только в одной Ивано-Франковской области. Последствия мы все увидели в последние две недели, когда выпало количество осадков выше нормы. Те дамбы, берегоукрепления, специализированные сооружения для защиты от паводков просто не были сделаны. Потому что миллиарды средств, которые выделялись за предыдущие периоды государством, были или использованы неэффективно, или разворованы», - сказал премьер-министр.

По его словам, это вопрос к правоохранительным органам.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что необходимо четко выстроить систему защиты лесов и неотвратимо наказывать тех, кто сегодня «еще имеет такую ​​наглость заниматься» незаконной вырубкой карпатских лесов. Глава правительства также надеется на совместную работу с правоохранительными органами в этой области.

Напомним, в конце июня из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  
ForUm

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