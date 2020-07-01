Кабинет министров уволил пятерых заместителей министров и назначил заместителя министра юстиции, сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан.

«Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений... Уволить: Заболотного Геннадия Вадимовича – с должности заместителя министра Кабинета министров Украины; Полюховича Юрия Юрьевича – с должности первого заместителя министра образования и науки Украины; Коржевского Петра Николаевича – с должности заместителя министра образования и науки Украины; Стадного Егора Андреевича – с должности заместителя министра образования и науки Украины; Ярмистого Максима Николаевича - с должности заместителя министра образования и науки Украины», - написал он в Facebook.

Кроме того, Кабмин уволил с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Павла Полянского; с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Максима Малашкина; председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Александра Погорелого.

Как сообщал ForUm, 5 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

18 июня образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.