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Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности.

«Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Спасибо вам.  Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами… Заявление уже написал, впереди много работы», - написал он в Facebook.

Замминистра отметил, что все шаги, за которые он отвечал в МОН, «начиная от внедрения (впервые) прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPI в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат... – это не только качественно новая эффективная политика, это сигналы к тем, кто так устал от имитации и лжи, которые иногда очень серьезно поразили наше высшее образование».  

Как сообщал ForUm,  5 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

18 июня образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.

    
ForUm

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