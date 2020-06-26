Заместитель министра образования и науки Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности.

«Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Спасибо вам. Я буду очень благодарен судьбе, если представится возможность еще раз работать бок о бок с вами… Заявление уже написал, впереди много работы», - написал он в Facebook.

Замминистра отметил, что все шаги, за которые он отвечал в МОН, «начиная от внедрения (впервые) прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPI в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат... – это не только качественно новая эффективная политика, это сигналы к тем, кто так устал от имитации и лжи, которые иногда очень серьезно поразили наше высшее образование».

Как сообщал ForUm, 5 июня Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

18 июня образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.

Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах, а также считает, что внешнее независимое оценивание (ВНО) должно остаться, но допускает его трансформацию.