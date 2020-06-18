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Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Об этом сообщила секретарь комитета Наталья Пипа (фракция «Голос»), передает Интерфакс-Украина.

«Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования», - сказала она журналистам в четверг, после заседания комитета.

Как сообщал ForUm, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.
ForUm

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