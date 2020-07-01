Защита пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко заявляет отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении замглавы СВР, в котором Порошенко является подозреваемым.

Как передает Интерфакс-Украина, Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

В начале судебного заседания адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров - процессуальных руководителей по делу.

Вместе с тем, следственный судья Сергей Вовк указал, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.

«Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд», - подчеркнул Головань.

В свою очередь адвокат Илья Новиков добавил, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, «чтобы доказать свою невиновность в суде», и это утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.

Напомним, в ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.