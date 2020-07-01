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Вода Черного моря у берегов Одессы окрасилась в зеленый цвет, что может повлиять на здоровье.

Печерский районный суд Киева перенес на 8 июля заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.  

На сегодняшнем заседании защита Порошенко объявила отвод группе прокуроров, но суд отказал в этом ходатайстве.

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Утром 1 июля он прибыл на допрос в ГБР в качестве подозреваемого. В ведомстве сообщили, что пятый президент отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. 

Сегодня в Украине вводится более жесткое наказание для водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Кабинет Министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа. 

По состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая. При этом в Киеве резко возросло число новых случаев коронавируса. Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Европейский суд по правам человека открыл дело по иску экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака к Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ОП готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. 
ForUm

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