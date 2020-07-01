По состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Количество активных больных по состоянию на 01.07 составляет 24277 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ривненской (164,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12013 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 396 пациентов.

Заболевание подтверждено ву 3270 детей и 6765 медиков, из них 4094 медработника выздоровели. 32 985 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели)

Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели)

Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели)

Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел)

Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели)

Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели)

Киев - 5138 (1598 выздоровели)

Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели)

Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел)

Луганская обл. - 80 (59 выздоровели)

Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели)

Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели)

Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели)

Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели)

Ривненская обл. - 3784 (1815 выздоровели)

Сумская обл. - 297 (230 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели)

Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели)

Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели)

Черкасская обл. - 645 (474 ​​выздоровели)

Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели)

Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 июнябыло зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, всего заболевших – 44334.