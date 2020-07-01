Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели в том числе и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет. И три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. И четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1598 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком – 14, в Деснянском районе - 11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля в Украине подтверждено 44998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 новых случая.