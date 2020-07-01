Кабинет Министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа. Постановлением продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа

Об этом сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина, сообщает РБК-Украина.

Как отметила Буславец, решение принято для «бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО».

В апреле Кабинет Министров перенес переход на рыночные цены на газ для населения с 1 мая на 1 июля.

Таким образом, «Нафтогаз Украины» обязали до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.