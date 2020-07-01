Сторона обвинения просит избрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства в пределах срока досудебного расследования, то есть до 10.07.2020», - сказал прокурор.

В частности, 10 июля истекает срок расследования дела по Порошенко.

В то же время, уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования.

В ГБР заявили, что защитнику Порошенко уже вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в указанном уголовном производстве.

Ходатайство о продлении сроков предварительного расследования до 6 месяцев должен рассмотреть Печерский райсуд, отдельно от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в ГБР в качестве подозреваемого. В ведомстве сообщили, что он отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14:00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.