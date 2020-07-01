также в разделеОбщество
1 июля. Картина дня
Украинцы болеют COVID-19 в среднем три недели 5
Польские фермеры хотят, чтобы к ним приезжали украинские работники 8
Контрабандист на дельтаплане «бомбил» Румынию сигаретами 12
Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом 3,2 миллиарда 16
Красный Крест поможет пострадавшим от паводка регионам 11
Кабмин обещает жилье 3 сотням раненых на Донбассе военных 12
Укрзализныця запускает еще шесть поездов в курортные города 27
Двум кассирам «Правэкс-Банка» сообщили о подозрении за обналичивание 47 млн 10
Казаки в Мелитополе приравняли себя к полиции 36
После запуска работы видеокамер число нарушений ПДД снизилось в 4 раза 11
Арестован бывший крымский депутат, заочно приговоренный к 12 годам тюрьмы 24
Кабмин уволил четырех заместителей министра образования 24
Четыре страны Европы планируют открыть границы для украинских туристов 49
Кабмин выделил деньги на пособия семьям умерших от COVID-19 медиков 14
Кабмин ввел штрафы за неношение масок в общественных местах 130
Уже пять стран открыли границы для украинских туристов 38
Грымчак подал в ЕСПЧ иск против Украины 18

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Поскольку местонахождение экс-чиновника в настоящее время не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно – направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и телефонной связи.

Напоминаем, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о:

    первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

    одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

    бывшем руководителе одного из департаментов ДФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги