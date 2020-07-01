Печерский районный суд Киева перенес на 8 июля заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Следственный судья Сергей Вовк объявил об этом на заседании 1 июля, сообщает Радио Свобода.

На сегодняшнем заседании защита Порошенко объявила отвод группе прокуроров, но суд отказал в этом ходатайстве.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогда президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко мера пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в ГБР в качестве подозреваемого. В ведомстве сообщили, что он отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.