также в разделеПолитика
Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА 9
Профильный комитет Рады поддержал законопроект о медиа 31
Прокуратура просит для Порошенко меру пресечения на 8 дней 16
ЕС не признает проведение РФ в Крыму референдума о поправках в конституцию 50
Кроме французских, в Крым поехали евродепутаты от Германии, Венгрии и Болгарии 34
Медведчук: Рост рейтинга ОПЗЖ говорит о том, что мы на правильном пути 22
В ОП хотят ввести наказание за публикацию разговоров чиновников 22
Защита Порошенко заявила отвод Венедиктовой и группе прокуроров по делу 23
В Европарламенте заявили, что не отправляли депутатов в Крым 18
Медведчук: Национал-радикалы используют механизмы силового давления на власть 20
Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР 45
Медведчук: Последние шесть лет Украина не является суверенным государством 34
Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных дела 23
Фомин о социологии Центра Разумкова: Электорат Зеленского и Медведчука - как переливающийся сосуд 36
КИУ назвал главных нардепов-прогульщиков 34
В Минюсте рассказали, как хотят изменить закон о люстрации 16
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ 33
Киев ждет официальной реакции Парижа на поездку французских депутатов в Крым 42

Печерский районный суд Киева перенес на 8 июля заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Следственный судья Сергей Вовк объявил об этом на заседании 1 июля, сообщает Радио Свобода.

На сегодняшнем заседании защита Порошенко объявила отвод группе прокуроров, но суд отказал в этом ходатайстве.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогда президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Прокуратура просит суд избрать для Порошенко мера пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в ГБР в качестве подозреваемого. В ведомстве сообщили, что он отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги