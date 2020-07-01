Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него расследуют 24 уголовных производства и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Янине Соколовой, сообщает «Украинская правда».

«24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам это не сообщали. Ну какой Портнов? Какая месть? (Ряд дел против Порошенко открыты по заявлениям экс-заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова. – Ред). Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым», – отметил он.

По мнению Порошенко, власть Зеленского использует такой сценарий, чтобы «преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента, фобии относительно событий в Украине», чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство.

Он также добавил, что ему очень понравилась аналогия, что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле, начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление.

Порошенко напомнил, что враг у Украины один, и это страна-агрессор Россия.

На вопрос, готов ли он к тому, что все же сядет, Порошенко сказал, что «проходил и гораздо более жесткие испытания за 5 президентских лет, в том числе и в 2014 и 2015 годах, и это не самое худшее испытание».

Зеленскому Порошенко напомнил, что во времена тех вызовов, которые стоят перед Украиной, «от президента страна нуждается, чтобы объединились все ресурсы и силы, чтобы спасти государство».

Напомним, в ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.