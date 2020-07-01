Пятый президент Украины Петр Порошенко отказался давать показания на допросе в Государственном бюро расследований по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Об этом журналистам сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок, передает УНИАН.



«Сегодня в 12:15 Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути подозрения. Также была предпринята попытка вручить ему повестки о допросах на другие даты для проведения следственных действий. Он в присутствии понятых от получения повесток отказался», - сказал Приймачок.

Также он добавил, что защитнику Порошенко вручили ходатайство о продлении срока досудебного следствия по делу Семочко до 6 месяцев. Ходатайство должен рассмотреть Печерский районный суд Киева. В 13:10 Порошенко покинул здание ГБР. Также Приймачок добавил, что следующий допрос, повестку о котором Порошенко не взял, назначен на 10:00 7 июля.

Кроме того, Приймачок заявил, что сейчас, как и ранее, Порошенко имеет статус подозреваемого только по одному делу - о назначении первым заместителем председателя Службы внешней разведки Семочко. Во всех других делах он фигурирует в качестве свидетеля.



Напомним, в ГБР заявили, что 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.