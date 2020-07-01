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Вода Черного моря у берегов Одессы окрасилась в зеленый цвет, что может повлиять на здоровье, сообщает ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.

«Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляж и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах», – говорится в сообщении.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться. Другими словами, море зацвело.

Поэтому Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области предостерегает население от купания в такой воде особенно - детей. Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей. Желательно воздержаться от потребления морской рыбы, мидий, которые выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, Одессы из-за значительного увеличения количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. 

 
ForUm

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