Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до двадцать второго часа. Ограниченно также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с двадцать второго часа», - сказал Кличко.

Он отметил, что ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

«И город будет выполнять такое решение правительства», - подчеркнул Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 30 июня, обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека.