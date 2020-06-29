Италия присоединилась к оказанию помощи в пострадавшие от паводков регионы Украины. Помощь предоставляется после обращения Украины к Европейскому союзу.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Как заявили в Еврокомиссии, сегодня самолет итальянского правительства доставит в Украину насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях.

Также в пакет гуманитарной помощи входят средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки.

«Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах», - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.