Италия присоединилась к оказанию помощи в пострадавшие от паводков регионы Украины. Помощь предоставляется после обращения Украины к Европейскому союзу.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Как заявили в Еврокомиссии, сегодня самолет итальянского правительства доставит в Украину насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях.
Также в пакет гуманитарной помощи входят средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки.
«Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах», - заявили в Еврокомиссии.
Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.
Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.
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