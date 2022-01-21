Задержанный в Италии по запросу России украинский режиссер Евгений Лавренчук переведен из следственного изолятора под домашний арест, сообщила утром 21 января его мать Ирина Лавренчук.

«Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться – он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку. Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников. Но это только первый шаг в нашей борьбе за увольнение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!» – написала она в группе Free Eugene Lavrenchuk.

Женщина также попросила «всех не писать ему сейчас ничего, у него есть ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие».

13 декабря 2021 украинский режиссер Евгений Лавренчук на своей странице в фейсбуке сообщил, что начинает работать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 декабря он вылетел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в ​​Неаполе. На 17 декабря был билет в Украину, но его задержали на аэродроме по запросу российской стороны об экстрадиции. С тех пор художник находится в следственном изоляторе в Неаполе.

Согласно решению российского суда в июле 2020 года, Евгений Лавренчук обвиняется в финансовых злоупотреблениях в России восемь лет назад. Тогда он работал в должности художественного руководителя «Польского театра в Москве».

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, с 2018 по март 2021 года был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за постановку оперы Травиата Джузеппе Верди.

Лавренчук также является организатором Всеукраинского оперного форума Opera Ua и основателем и руководителем Первой украинской школы театра и кино. Евгений учился режиссуре в Москве на курсе Романа Виктюка. Являлся основателем Польского театра в Москве. Работал режиссером в Одесском академическом русском драматическом театре, ставил спектакли в Томске и Москве. В 2015 году Лавренчук вернулся в Украину из-за нравственной невозможности работать на территории государства-агрессора. В конце 2020 получил контракт на работу в Тель-Авиве.