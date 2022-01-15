Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обратился к телеканалу «RAI-1» после репортажей из Донецка, в которых агрессия против Украины была показана с точки зрения пропагандистов Кремля.

Как сообщается в Facebook посольства, 11 и 13 января в выпусках новостей были продемонстрированы репортажи из Донецка журналиста Алессандро Каcсиери, в которых продолжающаяся против Украины агрессия была показана исключительно с точки зрения пропагандистов Кремля и на основе интервью с людьми, которые повторяли известные российские клише об «украинских фашистах» и «войне между братьями».

Посол Мельник в своем письме на имя главного редактора новостей TG-1, обращает внимание на недопустимость трансляции подобных репортажей на одном из ведущих итальянских каналов, призывает доносить информацию об актуальных событиях на Востоке Украины исключительно на основе объективных источников и предлагает направить новую съемочную группу в Украину, с соблюдением норм действующего законодательства для подготовки беспристрастного материала, свободного от кремлевских нарративов.