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Майже 2 тис. медиків відсторонені від роботи в Італії, оскільки вони не зробили щеплення проти COVID-19, повідомляє у п'ятницю ЕФЕ з посиланням на Національну федерацію з управління у сфері медицини, пише Інтерфакс-Україна.

Від роботи усунули 1972 лікарі, що становить 0,4% від загальної кількості лікарів Італії. Хоча, за даними федерації, приблизний реальний відсоток невакцинованих лікарів може зрости до 7,2%, зазначає ЕФЕ.

Після отримання повідомлення про відсторонення лікарів буде п'ять днів, щоб надати документ, що підтверджує звільнення від вакцинації або сертифікат про вакцинацію.

За даними статистичного сайту Worldometer, зараз в Італії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 9,4 млн осіб, 142,5 тис. пацієнтів померли, а 6,5 млн людей перехворіли і одужали.
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