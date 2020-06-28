В деле об экспорте медицинских масок в Испанию по значительно заниженным ценам проведено 8 обысков. Об этом говорится в отчете генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщает 112 Украина.

"Также хотелось бы сказать об актуальном производстве, зарегистрированном по данным журналистского расследования, относительно поставки на экспорт в Королевство Испания медицинских масок по значительно заниженным ценам по 1 грн 23 коп., в результате чего лица уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 15 млн грн. В ходе следствия проведено 8 санкционированных обысков", - отметила она.

По слова генпрокурора, в ходе обысков были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, образцы респираторных масок, значительные суммы иностранной валюты.

Венедиктова добавила, что сейчас проводится судебно-экономическое исследование, после получения результатов которого будет назначена экспертиза.

Напомним, 20 марта испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.

Глава украинской таможни Максим Нефедов, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. То есть до запрета правительства на экспорт масок.

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления сотрудниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица - предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 осуществили реализацию в адрес гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс. медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной.