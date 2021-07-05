Украинцы смогут снять маски, если в стране будет высокий уровень вакцинации или мир попрощается с COVID-19. На коллективный иммунитет надеяться еще рано.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН, сообщает УНИАН.

По его словам, есть только два случая, при которых украинцы снимут маски – или в Украине будет адекватный уровень вакцинации, или мир попрощаться с COVID-19. При этом он отметил, что в ближайшее время от масок полностью не смогут отказаться даже вакцинированные украинцы.

«Я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей, которые переболели, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно, когда мы находимся в замкнутом пространстве или если недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не заразятся», - объяснил санврач.

Кроме того, он указал, что маски в помещениях украинцы будут носить еще долго.

«Для закрытых помещений скорее всего маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью», - объяснил Кузин.

Также чиновник отметил, что в Украине низкий уровень вакцинации, поэтому не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет.

«Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которые переболели, не сильно большое. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифры исследования с определения тех, кто переболел. Предварительные цифры говорят, что по крайней мере 32% переболело. То есть, если 32% уже имеют иммунитет, плюс, если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая темпы вакцинации, в осенний период мы выйдем на 50-60% иммунитета», - заявил санврач.

Кузин подчеркнул, что осенью может быть рост числа заболевших.