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Защитные маски из прозрачного пластика, которые используют сотрудники сферы общественного питания и обслуживания вместо обычных медицинских масок, не считаются средством индивидуальной защиты, сообщил Центр общественного здоровья.

«Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенностей своей конструкции, а именно неплотное прилегание к лицу, создают лишь иллюзию защиты, потому что лишь частично закрывают лицо на уровне рта, а потому их использование подвергает опасности и пользователя, и окружающих», – пояснили в ЦОЗ.

В ведомстве отмечают: пластиковые маски не относятся к средствам индивидуальной защиты.

«Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков», – указывают специалисты и призывают использовать «правильные» маски, закрывающие рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.
ForUm

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